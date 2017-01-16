Altın fiyatları ne kadar oldu? (16.01.17)

Serbest piyasada geçen hafta 151,6 lira ile tarihi zirvesini gören gram altın, haftanın ikinci yarısında dolar kurundaki düşüşe paralel 143,5 lira seviyelerine kadar gerilemiş ve haftayı 143,6 lira seviyesinden tamamlamıştı.

Gram altın, haftalık bazda geçen haftayı yüzde 4,36 primle tamamlamasının ardından yeni haftaya da yükselişle başladı ve saat 10.40 itibarıyla 145,5-146,0 lira bandında dengelendi. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını 975 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da önceki 3 haftada etkili olan yükseliş eğilimini yeni haftaya taşıdı. Geçen haftayı 1.198,5 dolardan tamamlayan ons altının fiyatı, bugün yüzde 0,6 artışla analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.205 doların üzerini test etti. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.204,7 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) geçen hafta attığı sıkılaştırma adımlarının ardından dolar kurunda düşüşler görüldüğünü belirterek, bunun da altının gram fiyatının gerilemesine neden olduğunu kaydetti.

Altının gram fiyatının bugün 143,8 - 146,0 lira aralığında işlemler gerçekleştirebileceğine değinen Memiş, bugün resmi tatil nedeniyle ABD'de piyasaların kapalı olduğunu, buna bağlı olarak emtia piyasalarında düşük hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini dile getirdi.