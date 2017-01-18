Cebimizde 2,1 milyon Cumhuriyet altını taşıdık

Cebimize geçen yıl yaklaşık 272 milyon liralık bozuk para girdi. Böylelikle tedavüldeki bozuk para miktarı 2 milyar 87 milyon lirayı bulurken, bu para ile 8,7 milyon çeyrek altın ya da 2,1 milyon adet Cumhuriyet altını satın alınabiliyor.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016 yılında tedavüle çıkan 785 milyon 154 bin 150 adet madeni parayla cebimize 271 milyon 717 bin 821 liralık bozuk para girdi.

2009 yılından bu yana cebimizde taşıdığımız bozuk para bu sayede 2 milyar 86 milyon 841 bin 542 liraya ulaştı. Tedavüldeki bozukluklarla fiyatı bugün itibarıyla 240 lira olan yaklaşık 8,7 milyon adet çeyrek altınla, fiyatı 976 lira olan 2,1 milyon adet cumhuriyet altını alınabiliyor.

Verilere göre geçen yıl en fazla 5 kuruşluk madeni para piyasaya sürüldü. Yıl boyunca Darphane tarafından tedavüle çıkarılan 5 kuruşların sayısı 211 milyon 983 bin adedi bulurken, bunu 1 liralar izledi. Aynı dönemde 183 milyon 815 bin adet 1 lira, 181 milyon 647 bin adet 10 kuruş, 105 milyon 79 bin adet 25 kuruş, 64 milyon 985 bin 550 adet 50 kuruş, 37 milyon 644 bin 600 adet de 1 kuruş Darphane tarafından piyasaya verildi.

Böylece cebimizdeki madeni para sayısı 6 milyar adedi aştı. Yıl sonu itibarıyla cebimizdeki bozuk para 6 milyar 7 milyon 539 bin 262 adede ulaştı.

Değer bazında ise 183 milyon 815 bin liralık 1 lira, 32 milyon 492 bin 775 liralık 50 kuruş, 26 milyon 269 bin 750 liralık 25 kuruş, 18 milyon 164 bin 700 liralık 10 kuruş, 10 milyon 599 bin 150 liralık 5 kuruş, 376 bin 446 liralık 1 kuruş bu yıl kullanıma sunuldu.

Bu verilerle birlikte, 2009 yılından bu yana 6 milyar 7 milyon 539 bin 262 adet bozukluğu cebimizde taşımış olduk.

Darphanenin geçtiğimiz yıl ve önceki yıllarda piyasaya sunduğu madeni para adet ve değerleri şöyle:

Adet Bazında 2009-2016 Yılları 2016 Yılı 1 TL 1.331.098.612 183.815.000 50 Kuruş 613.579.950 64.985.550 25 Kuruş 891.641.250 105.079.000 10 Kuruş 1.516.531.750 181.647.000 5 Kuruş 1.446.064.750 211.983.000 1 Kuruş 208.622.950 37.644.600 Toplam 6.007.539.262 785.154.150 Değer Bazında (TL) 2009-2016 Yılları 2016 Yılı 1 TL 1.331.098.612 183.815.000 50 Kuruş 306.789.975 32.492.775 25 Kuruş 222.910.313 26.269.750 10 Kuruş 151.653.175 18.164.700 5 Kuruş 72.303.238 10.599.150 1 Kuruş 2.086.230 376.446 Toplam Tutar (TL) 2.086.841.542 271.717.821