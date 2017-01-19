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Altın fiyatları ne kadar oldu? (19.01.17)

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yaptığı açıklamalar sonrasında düştü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını ise 981 liradan satılıyor

19 Ocak 2017 Perşembe, 11:10:48 Güncelleme: 12:46:10 AA

Fed Başkanı Yellen, dün yaptığı konuşmada, Fed olarak politika faizini 2019'un sonuna kadar yılda birkaç kez artırmayı öngördüklerini bildirdi. ABD ekonomisinin Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerine yakın olduğunu söyleyen Yellen, işsizlik oranının yüzde 5'in altına gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2'ye yaklaştığını belirterek, geçen ay yapılan 25 baz puanlık faiz artışının da ekonomide kaydedilen ilerlemeyi yansıttığını dile getirdi.

Yellen sonrası küresel piyasalarda artan dolar talebi ile gün içinde gördüğü 1.217,9 dolardan düşüşe geçen ons altın, günü yüzde 0,8 azalışla 1.205,6 dolardan tamamladı.

Ons altın, düşüş eğilimini bugün de devam ettirerek 1.200 doların altına geriledi ve saat 10.50 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 gerileyerek 1.199,8 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde ise dolar kurundaki artışın, gram altın fiyatındaki düşüşü sınırladığı görülüyor. Şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybeden gram altın 146,6 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 981 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen haftadan beri artan global risk algısının değerli metallerde yükselişlere neden olduğunu hatırlatarak, dün ise dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın altının ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu dile getirdi.

1 Şubat'ta Fed'in yılın ilk faiz kararını açıklayacağını hatırlatan Memiş, altının ons fiyatının, bu tarihe kadar dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade etti.

Memiş, altının ons fiyatında 1.190 -1.230 dolar bandının takip edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( TCMB ) aldığı tedbirler ile yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunun yükselişlerinin sınırlandığını görüyoruz. Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişlerin sınırlı kalması bize altının gram fiyatının da yükselişlerin sona yaklaştığının işaretini veriyor olabilir. Bugün gram altının 145,50-147,50 lira aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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