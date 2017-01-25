ALTIN
25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Altın
ALTIN

Altın fiyatları ne kadar oldu? (25.01.17)

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor

25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:25:43 Güncelleme: 10:28:12 AA

Altının ons fiyatı, dünkü düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 1.200 dolar sınırına kadar geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle geçen hafta altının ons fiyatındaki yükseliş, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.220 doların aşılamaması ile yerini düşüşe bıraktı.

Ons altın dün 1.220 dolar direncinden gelen satışlarla günü yüzde 0,5 azalışla 1.210 dolardan tamamladı. Düşüş eğilimini bugüne de taşıyan ons altın, Asya piyasalarında 1.200 dolar sınırına kadar gerilemesinin ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 gerileyerek 1.202 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle, ons fiyatındaki düşüşün altın fiyatlarına yansıması sınırlı oldu. Gram altın şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 146,6 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının 5 haftalık yükselişinin ardından artık düşüş trendine girebileceğini ifade ediyor. Brexit'e ilişkin belirsizliklerin ABD tahvil faizlerinin yükselmesine, bunun da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğine değinen Memiş, "Altının ons fiyatı 1.200 dolar seviyesinin altını test edebilir. Bu düşüşler teknik olarak 1.195 dolar, devamında 1.180 dolar seviyesine kadar devam edebilir." dedi.

Memiş, altının gram fiyatının ise dün yurt içi piyasalarda dolar kuruna bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediğini kaydederek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın ilk toplantısında faiz koridorunun üst bandını 75 baz puan yükselterek yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e çektiğini hatırlattı.

Bu hafta dolar kurunda ve altının ons fiyatında düşüşler beklediğini söyleyen Memiş, buna bağlı olarak altının gram fiyatında 143 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini tahmin etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cebimizde 2,1 milyon Cumhuriyet altını taşıdık
ALTIN

Cebimize yaklaşık 272 milyon liralık bozuk para girdi
Ülkelerin altın rezervleri
ALTIN

O ülkenin elinde 313.7 milyar dolarlık altın var!
Darphane'nin altın üretimi 16 yılın dibinde
ALTIN

Altında 16 yıldır böylesi görülmedi!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (17.01.17)
ALTIN

Hız kesmeden yükseliyor!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (16.01.17)
ALTIN

Altın fiyatlarından hareketli başlangıç!
'Küresel piyasalarda altın talebi artacak'
ALTIN

"Güvenli limana" talep artacak!
Altında yeni gözde 'çeyrek gram' oldu
ALTIN

ÇEYREK ALTIN 'ÇOK PAHALI' DİYENLERE İYİ HABER!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (25.01.17)
ALTIN

DOLARDAKİ HAREKETLİLİK ONU DA ETKİLEDİ!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (23.01.17)
ALTIN

SON 2 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (20.01.17)
ALTIN

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (24.01.17)
ALTIN

YÜKSELİŞİNİ DEVAM ETTİRİYOR!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (19.01.17)
ALTIN

ALTIN FİYATLARINA "YELLEN" ETKİSİ!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme
BİST hisse verileri 15 dk. gecikmeli olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler Foreks tarafından sağlanmaktadır.