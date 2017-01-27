Serbest piyasada dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 148,6 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla 148,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Gram altın, dün 146,5-149,0 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 147,2 liradan tamamladı.

Bugün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, yurt içinde dolar kurunun 3,91'in üzerini görmesinin etkisiyle gram altın fiyatını desteklediği görülüyor. Buna bağlı olarak Kapalıçarşı'da çeyrek altın 244, Cumhuriyet altını 994 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasada, hafta başından beri etkili olan düşüş eğilimini bugün de sürdüren ons altın, şu dakikalarda dünkü kapanışın yüzde 0,5 altında 1.182 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD borsalarında, artan risk iştahına paralel görülen yükselişler ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,50'nin üzerine çıkmasının, altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda risk alma iştahının artmasının hisse senedi piyasalarında talebi artırdığını, altın talebinin ise düşük kalmasına neden olduğunu dile getiren Memiş, bugün ABD'den açıklanacak olan büyüme ve dayanıklı mal siparişleri verisinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Memiş, altının ons fiyatında 1.180-1.175 dolar bandının kısa vadede dip seviyesi olabileceğini tahmin ederek, yurt içi piyasalarda ise dolar kurundaki yükselişlerin, altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırladığına dikkati çekti.

Bugün, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odak noktasında olacağına değinen Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Fitch'in iki hafta önce Türkiye ekonomisiyle alakalı siyasi ve taraflı bir açıklama yaptığını gördük. Hiçbir kredi derecelendirme kuruluşu bir ülkenin kredini notunu açıklamadan önce, ekonomik görünümüyle alakalı yabancı yatırımcıları olumsuz yönde etkileyecek açıklamalarda bulunmadı ve bulunamaz. Ancak açıklanan karar ne olursa olsun, olumsuz etkilerinin gelecek hafta devam etmesini beklemek hata olur diye düşünüyoruz."