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Altın fiyatları ne kadar oldu? (30.01.17)

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 148 lira olurken, çeyrek altın ise 242.50 liradam alıcı buluyor.

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:50:32 Güncelleme: 11:52:12 AA

Dolar kurundaki yükselişin etkisiyle cuma günü 148,6 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü 148,10 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün 147,62 liraya geriledikten sonra saat 11.00 itibarıyla 148.05 lira seviyelerinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü ABD'de büyüme verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından 1.180,73 dolara kadar gerilese de haftayı 1.190,77 dolardan tamamladı.

Bugün Asya piyasalarında dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle en yüksek 1.195,80 doları gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.190,56 seviyelerinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altın fiyatlarında yükselişler görülebileceğini ifade ederek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's (S&P) ve Fitch Ratings'in not kararlarının ardından piyasalarda şimdilik bir bozulma yaşanmadığını, döviz ve altın fiyatlarının haftaya sakin başladığını kaydetti.

Memiş, bu hafta altın fiyatlarını olumlu yönde etkileyecek tek gelişmenin ABD Merkez Bankası (Fed) olabileceğini belirterek, "Fed, çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak.Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyoruz.
Fed, mart ayına kadar faizleri yükseltmeyebilir.Fed'in faiz artırımına gitmemesi, emtia fiyatlarını olumlu yönde destekler.
Altının ons fiyatının 1.200 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 1.230 dolar seviyesine kadar yükselmesi beklenebilir." ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.191-1.201 dolar, altının gram fiyatında ise 147,40-149,40 lira aralığında işlem gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.

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