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Altın fiyatları ne kadar oldu? (31.01.17)

Altının onsu 1.200 doların üzerine çıktı. Dün 1.199,52 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, günü 1.196,23 dolardan tamamladı.

31 Ocak 2017 Salı, 10:11:27 Güncelleme: 10:13:43 AA

Altının onsu bugün Asya piyasalarında 1.193,60 dolara kadar gerileyen altının onsu, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika faizinde değişikliğe gitmemesinin ardından 1.203,15 dolara kadar çıktı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.200,66 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Dün 145,20 lira seviyesinden kapanan altının gram fiyatı ise bugün 145 lira seviyelerine geriledikten sonra 146 liranın üzerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, saat 09.35 itibarıyla 146,71 lira seviyelerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 981 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında 145-146 lira aralığında işlemler gerçekleştirilebileceğini belirtti. ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin altının ons fiyatında yükselişlere neden olabileceğini dile getiren Memiş, bu hafta altının onsunda 1.180 dolar seviyesinin destek, 1.230 dolar seviyesinin direnç olarak izlenmeye devam edileceğini aktardı.

Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.193,00 - 1.203,00 dolar aralığında işlem gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.

 

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