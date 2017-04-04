Altın fiyatları ne kadar oldu? (04.04.17)

Altının gram fiyatı, dün yükselen dolar kuruna paralel 147 lira seviyesine kadar çıkmasının ardından günü, yüzde 0,56 değer kazancıyla 146,8 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 147,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşıda çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını da 987 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,33 değer kazancıyla 1.253,2 dolar seviyesinde tamamlamasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,34 yükselişle 1.257,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının aşağı ya da yukarı yönlü kırılması için yatırımcıların yeni hikayelere ihtiyacı olduğunu belirterek, bu hafta cuma günü ABDde açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini söyledi.

Memiş, dolar kurunun ve altının ons fiyatının toparlanma isteğinin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini vurgulayarak, teknik açıdan altının gram fiyatının 148 lira direncini test edebileceğini kaydetti.

İŞTE ALTIN FİYATLARI