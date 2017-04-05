Mehmet Şimşek'in açıklamalarından sonra altınla ilgili bir hamle daha

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in hafta sonunda, yastıkaltındaki altınları ekonomiye kazandırmak amacıyla “altın tahvili” ve “altına dayalı kira sertifikası” olmak üzere iki yeni güvenli yatırım aracını ‘kısa sürede’ finansal sisteme katacaklarını açıklamasının ardından altınla ilgili bir hamle daha geldi.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, Merkez Bankası’nın altın rezervlerinin artışı için Türkiye’de cevherden üretilen altının işlenmemiş standart altına dönüştürülüp borsaya kote edildikten sonra Merkez Bankası’na öncelikli alım hakkı getirileceği öğrenildi.

REZERV UYANIKLIĞI

Çalışmayla birlikte Merkez Bankası’nın şu anda 17.2 milyar dolar civarında bulunan altın rezervlerinin zaman içinde artırılması planlanıyor.

Kararı Merkez Bankası’nın ‘rezerv uyanıklığı’ olarak yorumlayan ve çok olumlu olacağını belirten bankacılar, “Normalde Merkez Bankası altın rezervleri için döviz verip yurtdışından altın alıyordu. Ama şimdi, rezervlerine, yurtiçinden altını TL cinsi almış olacak. Ayrıca dolarize olmak yerine altın tercih edilmesi de ayrı bir avantaj olarak görülüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Resmi Gazete’de yer alan tebliğ ile altın ve altın dışındaki kıymetli madenlerin işlenmesine ilişkin maddelerde değişikliğe gidildi.

Tebliğe göre cevherden her tür ve şekilde üretilen altın, Türkiye’de kurulu rafinerilerde rafinaj işlemine tabi tutularak standart işlenmemiş altın haline getirilerek 7 işgünü içinde Borsa Takas Merkezi’ne teslim edilecek. Borsaya teslim edilen altınların borsanın ilgili piyasasında alım satımı gerçekleştirilecek.

PİYASANIN İLK ALICISI MERKEZ BANKASI OLACAK

Bankacılar, söz konusu değişiklikle birlikte Türkiye’de altın madenciliğinin yeni müşterisinin Merkez Bankası olduğunu belirtiyor. Değişiklikte, öncelikli alım hakkının Merkez Bankası’nda olmasının önemine dikkat çeken bankacılar, “Bu ibare ile Merkez Bankası altın fiyatlarının durumuna göre alım hakkını kullanacak ya da kullanmayacak. Fiyatların düşük olduğunu düşündüğü dönemlerde rezervlerini güçlendirmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan bankacılar, Türkiye’de yıllık altın üretimi rakamlarının da Merkez’in para politikasını etkileyecek bir boyut taşımadığının da altını çizdiler

YILLIK ALTIN ÜRETİMİ 25-30 TON CIVARINDA

Sektör temsilcileri Türkiye’de yıllık altın üretiminin yaklaşık 25-30 ton arasında olduğunu bunun da 1-1.2 milyar dolar civarında bir rakama denk geldiğini söylüyor. Öte yandan sektör temsilcileri, yeni dönemde Merkez Bankası’nın daha uygun fiyatla altın alabileceğini iddia ediyorlar. Uzmanlar, uygulama ile Türkiye’de üretilen her altının, rafine edilip standart altına dönüştürüldükten sonra ilk alıcı olarak Merkez Bankası’na sunulacağını, Merkez’in alım hakkını kullanması durumunda külçe altın olarak teslim edileceğini belirtiyor.