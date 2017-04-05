ALTIN
05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
altın
ALTIN

Altının gramı yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü

Güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yaklaşık 3 ayın zirvesi olan 149,3 lirayı gördü.

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:24:05 Güncelleme: 14:40:25 AA

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak 148 lira sınırına gerilemesinin ardından dolar kurundaki artışla yükselişe geçti.

Dolar/TL'nin 3,69'un üzerine çıkmasıyla 149,3 lira ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gören gram altın, saat 14.00 itibarıyla 148,9 lira seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 245 lira, Cumhuriyet altını da 997 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.260 dolar seviyesinde etkisini artıran kar satışları ile başlayan gerileyişini bugüne de taşıdı. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybederek 1.253 dolardan işlem görüyor.

 

Analistler, doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandığını, buna paralel altının gram fiyatının da yükseldiğini belirtti. Altının ons fiyatı ve dolar kurunun, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerle yönünü belirleyeceğini ifade eden analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları ne kadar oldu? (09.03.17)
ALTIN

Dolar, yanına onu da aldı!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (09.03.17)
ALTIN

Dolar, yanına onu da aldı!
Çeyrek altın fiyatının 21 yıllık seyri!
ALTIN

Çeyrek altın fiyatlarının inanılmaz yükselişi!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (06.03.17)
ALTIN

Altın haftaya nasıl başladı?
Altın fiyatları ne kadar oldu? (03.03.17)
ALTIN

Dolar, yanına onu da aldı!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (02.03.17)
ALTIN

Altın fiyatlarında son durum!
Altın ve petrol güne nasıl başladı? (13.03.17)
ALTIN

ALTIN VE PETROLDE SON DURUM!

Altının gramı yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü
ALTIN

ALTIN ALIP SATACAKLAR DİKKAT!
Altın yılın ilk çeyreğinde "parladı"
ALTIN

İŞTE EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI
Altın fiyatları ne kadar oldu? (04.04.17)
ALTIN

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!
Altının gram fiyatı 145,8 lira oldu
ALTIN

GRAM ALTIN HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Mehmet Şimşek'in açıklamalarından sonra altınla ilgili bir hamle daha
ALTIN

ALTINLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR HAMLE DAHA
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme
BİST hisse verileri 15 dk. gecikmeli olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler Foreks tarafından sağlanmaktadır.