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06 NİSAN 2017
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Altının gramı 150 lirayı aştı

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 12 Ocaktan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 150,3 liraya kadar çıktı. Bu rakam aynı zamanda tarihsel olarak altının şimdiye kadar ulaştığı en yüksek seviye.

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:05:24 Güncelleme: 17:27:20 AA

Altının gram fiyatı, dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel 149,5 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatları günü önceki kapanışına göre yüzde 0,50 artışla 149,3 liradan tamamladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıklanan, toplantı tutanaklarından sonra kürsel piyasalarda yükselişe geçen dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı 150,3 lira ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gram altın saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,55 değer kazancıyla 150,2 lira seviyesinde alıcı bulurken, Kapalıçarşıda çeyrek altın 246 lira, Cumhuriyet altını da bin 5 liradan satılıyor.

Altın fiyatları böylece tarihi zirvesine de ulaşmış oldu.  

Altının ons fiyatı dün günü yatay seyirle 1.255,7 dolar seviyesinde tamamlamasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,16 düşüşle 1.253,75 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinpingin 2 gün sürecek görüşmelerinden çıkacak haber ve açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunduğunu belirtiyor.

Dolar kurundaki yükselişin altının gram fiyatında artışa neden olduğunu ifade eden analistler, şu dakikalarda 3,7230dan işlem gören dolar/TLnin 3,7420 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, bu seviyeden gelmesi muhtemel satışların gücünün gram altının yönü üzerinde de belirleyici olacağını dile getirdi.

 

İŞTE ALTIN FİYATLARI

 

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YORUMLAR 8
  • haberturk_takipcisi 2 saat önce
    evetler geliyor, altın fiyatları düşüyor. haydi o zaman evet:)
  • Misafir 3 saat önce
    sız tarıhı zırvyı 16 nısanda evvvvet oyunda gorun sevgılerle
  • Misafir 5 saat önce
    HAYIR
  • Misafir 7 saat önce
    hayir
  • Misafir 7 saat önce
    tarım ülkesinde buğdayı bile dışardan alıyorsanız hayır.
  • Misafir 8 saat önce
    baskanlik.sisteminden sonra yari fiyatina dusecek altin o yuzden ewet .:))))
  • Misafir 8 saat önce
    Daha bu yil ve önünüzdeki yili görmeden tarihi zirve demeyelim
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