Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın fiyatları, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Suriye liderini devirmek için bir koalisyon kurmaya yönelik adımların yolda olduğunu açıklamasının ardından, ABD'nin kimyasal silah kullanarak çok sayıda sivilin ölümüne yol açan Esad rejimine yönelik füze saldırısı düzenlemesi sonrası gelen alımlarla hızlı bir yükseliş yaşadı.

Spot altın yüzde 1.4 yükselişle ons başına 1,269.46 dolar ile Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece altındaki değer artışı yıl başından bu yana yüzde 10'u buldu.

Singapur'da Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, "Güvenli liman alımlarına bir akın olduğunu görüyoruz ve elbette altın bundan en fazla faydalanan varlık durumunda. Suriye'deki durum hareketli olduğu sürece altına destek sürecek" dedi.

İÇERİDE TARİHİ ZİRVEDE

Öte yandan altın fiyatları içeride de yükselişe geçti. Hem dışarıdaki yükseliş hem de dolar kurunun 3.74 TL sınırına yükselmesi ile altın şu an kadarki en yüksek seviyesine ulaştı ve 152.43 TL seviyesini gördü. Altın daha sonra gelen satışlarla saat 09.30 sıralarında 151.60 TL seviyelerinde dengelendi.

Altın fiyatları dün ilk kez 150 TL'yi geçmiş ve 150.2 liraya ulaşmıştı.

ANALİST GÖRÜŞÜ

AA Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risklerin altın fiyatlarında sert yükselişlere neden olduğunu belirterek, "ABD'nin Suriye'ye karşı başlatmış olduğu müdahale küresel piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Gün içinde konuyla ilgili gelecek açıklamaları yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugün piyasaların ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisini de izleyeceğini aktaran Memiş, "Tarım dışı istihdam verisi piyasalarda 180 bin olarak beklense de biz 200 bin üzerinde bir veri beklediğimizi belirtmek isteriz. Bu nedenle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişler, altının ons fiyatında düşüşler görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, piyasalarda risk iştahının azalmasıyla yükselen altın fiyatlarının bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran emtia olduğunu vurgulayarak, dolar kurundaki yükselişin de yurt içinde altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini kaydetti.