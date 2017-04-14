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Altın fiyatları ne kadar oldu? (14.04.17)

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde 152,4 lira ile tarihi zirvesini gördü

14 Nisan 2017 Cuma, 11:16:20 Güncelleme: 11:58:37 AA

Dün, dolar/TL'deki değer kazancına paralel gün içinde 152,3 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 151,7 lira seviyesinden tamamladı.

Gram altın, yükseliş eğilimini bugün de devam ettirerek 152,4 lira ile tarihi zirvesini görmesinin ardından saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 152,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250 lira, Cumhuriyet altını 1.019 liradan satılıyor. Altının gram fiyatı en son 7 Nisan'da 152,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Küresel piyasalarda yaşanan tedirginlik ve azalan risk iştahıyla dün 1.288,7 dolar ile son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı ise bugün ABD, Avrupa ve Asya borsalarındaki tatiller nedeniyle sınırlı işlem hacmiyle yatay bir seyir izliyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD, Suriye, Rusya ve Kuzey Kore cephelerinde gelişen jeopolitik risklerin altın fiyatlarında sert yükselişlere neden olduğunu belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlü dolar söylemi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ı destekleyen açıklamaları yükselişlerin hız kazanmasına neden olmuştu. Dün ABD tarafından açıklanan işsizlik başvuruları beklenenden iyi geldi. Altın fiyatlarında kar satışlarının yaşanabileceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTE ALTIN FİYATLARI

 

 

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