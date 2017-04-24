ALTIN
24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
altın
ALTIN

Altın fiyatları ne kadar oldu? (24.04.2017)

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 146,9 lira ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini gördü

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:03:32 Güncelleme: 12:10:47 AA

Cuma günü yatay bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,22 artışla tamamlasa da haftalık bazda yatırımcısına yüzde 1,76 kaybettirmişti.

Altının gram fiyatı, geçen hafta genelinde etkili olan düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıyarak 146,9 lira ile 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 11.05 itibarıyla altının gram fiyatı 147,4 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 986 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,95 azalışla 1.271,9 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda korkulanın olmadığını ve küresel piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi. Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre adaylar arasında piyasa dostu olarak bilinen Emmanuel Macron'un, piyasalarda tedirginliğe neden olan Marine Le Pen'in önünde olmasının avro/dolar paritesinde yükselişe, altın fiyatlarında ise düşüşe neden olduğunu belirten Memiş, "Altın fiyatlarında zaten bir kar satışı gelmesi gerektiğinden Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi bunun için iyi bir fırsat sunmuş oldu." ifadesini kullandı.

Memiş, bu hafta altının ons fiyatının geniş bir bant aralığında dalgalanabileceğine dikkati çekerek, teknik açıdan 1.250 dolar seviyesini destek, 1.280 dolar seviyesini direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Dolar kurunun yurt içi piyasalarda değer kaybetmeye devam ettiğini hatırlatan Memiş, dolar/TL'nin 3,55 seviyesine kadar gerileyebileceğini, bunun da altının gram fiyatını baskılayabileceğini öngördü.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Mehmet Şimşek'in açıklamalarından sonra altınla ilgili bir hamle daha
ALTIN

Altınla ilgili önemli bir hamle daha
Altın fiyatları ne kadar oldu? (04.04.17)
ALTIN

Altın alacaklar dikkat!
Altının gram fiyatı 145,8 lira oldu
ALTIN

Gram altın haftaya düşüşle başladı
Altın yılın ilk çeyreğinde "parladı"
ALTIN

İşte en çok kazandıran yatırım aracı
Ülkelerin altın rezervleri
ALTIN

Hangi ülkenin ne kadar altını var?
Altın ve petrol güne nasıl başladı? (13.03.17)
ALTIN

Altın ve petrolde son durum!

Altın fiyatları ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla zirve yaptı
ALTIN

ALTINI TOMAHAWK FÜZESİ VURDU
Altının gramı 150 lirayı aştı
ALTIN

VE AZ ÖNCE TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ...
Altın fiyatları ne kadar oldu? (24.04.2017)
ALTIN

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (14.04.17)
ALTIN

FİYATLAR AZ ÖNCE REKOR KIRDI!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (17.04.2017)
ALTIN

TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI
Altının gramı yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü
ALTIN

ALTIN ALIP SATACAKLAR DİKKAT!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme
BİST hisse verileri 15 dk. gecikmeli olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler Foreks tarafından sağlanmaktadır.