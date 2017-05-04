altın
ALTIN

Altın fiyatları ne kadar oldu? (04.05.2017)

Altının gram fiyatı, 140,1 lira ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü

04 Mayıs 2017 Perşembe, 13:00:46 Güncelleme: 13:02:52 AA

Dün uluslararası piyasada değer kaybeden altının ons fiyatına bağlı olarak 140,4 liraya inen altının gram fiyatı, gerileyişini bugün de sürdürerek 140,1 lira ile 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 11.45 itibarıyla gram altın 141 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını 943 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da dün günü yüzde 1,5 azalışla 1.237,6 dolardan tamamladı. Ons altın bugün ise 1.233 lira ile 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine gerilmesinin ardından şu dakikalarda 1.236 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) açıklamalarının altın fiyatlarında düşüşleri hızlandırdığını belirterek, "Fed kararı öncesi 1.248 dolar seviyesinden işlemler gerçekleştiren altının ons fiyatı 1.235 dolar seviyesine kadar geriledi. Teknik olarak 1.230-1.225-1.220 dolar seviyeleri test edilebilir." dedi.

Fed tutanaklarında faiz artışı için haziran ayına işaret edilmesinin, altının ons fiyatını mayıs ayı boyunca satış baskısı altında bırakabileceğini ifade eden Memiş, bugün altının gram fiyatında 140-141 lira aralığında işlemler gerçekleşebileceğini kaydetti.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

BORSADA SON DURUM İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE ALTIN FİYATLARI

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ülkelerin altın rezervleri
ALTIN

Hangi ülkenin ne kadar altını var?
Altın fiyatları ne kadar oldu? (14.04.17)
ALTIN

Fiyatlar az önce rekor kırdı!
Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan altın fiyatları!
ALTIN

Kuzey Kore - ABD gerilimi altını vurdu!
Altın fiyatları ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla zirve yaptı
ALTIN

Altını Tomahawk füzesi vurdu
Altının gramı 150 lirayı aştı
ALTIN

Ve az önce tarihi zirveyi gördü...
Altının gramı yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü
ALTIN

Altın alıp satacaklar dikkat!
Altının gram fiyatı bir ayın en düşük seviyesinde
ALTIN

SON BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Altın fiyatları ne kadar oldu? (04.05.2017)
ALTIN

4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (02.05.2017)
ALTIN

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (26.04.2017)
ALTIN

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!
Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor
ALTIN

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Altın fiyatları ne kadar oldu? (24.04.2017)
ALTIN

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme
BİST hisse verileri 15 dk. gecikmeli olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler Foreks tarafından sağlanmaktadır.