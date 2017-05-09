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Nisanda en fazla reel getiri külçe altından

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, nisanda en fazla reel getiri külçe altından elde edildi

09 Mayıs 2017 Salı, 10:55:23 Güncelleme: 10:56:47 AA

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, nisan ayında en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının nisan ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,35 ile külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 0,83, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,78 ve mevduat faizi yüzde 0,02 reel getiri sağladı.

Buna karşılık avro yüzde 0,98 ve dolar yüzde 1,23 ile yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 0,29 ve DİBS yüzde 0,24 reel getiri sağlarken mevduat faizi yüzde 0,52, avro yüzde 1,52 ve dolar yüzde 1,77 ile yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,26 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,59 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,02 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,51 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

YILLIK EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları, yıllık değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,79 yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Öte yandan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,67 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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