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Ahlatcı Metal Rafineri'si Anadolu'nun altın ihtiyacını karşılıyor

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:52:21 Reuters

Ahlatcı Metal Rafineri'sinden dünyaya geçilen fotoğraflarda, saf altının görüntüsü dikkat çekiyor. Şirket, tüm Anadolu'nun altın ihtiyacını karşılıyor

  • 1 Ahlatcı Metal Rafineri'si Anadolu'nun altın ihtiyacını karşılıyor
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    Uluslararası haber ajansı Reuters, Çorum'daki bir altın üretim tesisinin fotoğraflarını dünyaya geçti.

  • 2 Ahlatcı Metal Rafineri'si Anadolu'nun altın ihtiyacını karşılıyor
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    Ümit Bektaş'ın çektiği fotoğraflardan en dikkat çekici olanı, bir kazan dolusu toprak gibi görünen saf altın.

  • 3 Ahlatcı Metal Rafineri'si Anadolu'nun altın ihtiyacını karşılıyor
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    Ahlatcı Metal Rafinerisi, Türkiye'nin üç metal altın rafinerisinden birisi. Rafineride, madenlerden gelen saf altın uluslararası standartlarda külçe altına çevriliyor.

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    Şirketin Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Ahlatcı, ayrıca mücevherde ürettiklerini söylüyor. 

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    Öyle ki, rafineri tüm Anadolu'nun altın ihtiyacını karşılıyor.

     

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