Ahlatcı Metal Rafineri'si Anadolu'nun altın ihtiyacını karşılıyor

Öyle ki, rafineri tüm Anadolu'nun altın ihtiyacını karşılıyor.

Ümit Bektaş'ın çektiği fotoğraflardan en dikkat çekici olanı, bir kazan dolusu toprak gibi görünen saf altın.

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