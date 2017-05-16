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Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne sınırlı da olsa yükselişle başlayarak 140.5-141.0 lira aralığında dengelendi

16 Mayıs 2017 Salı, 11:37:41 Güncelleme: 11:54:37 AA

Dün döviz kurlarındaki düşüşe paralel 140.2 liraya kadar gerileyen gram altının fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.49 azalışla 140.3 liradan tamamladı.

Gram altın, döviz kurlarındaki düşüşün bugün de devam etmesine karşın, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatındaki yükseliş ile 141.0 lira sınırına kadar çıktı ve 140.5-141.0 bandında dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını 943 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise küresel piyasalarda azalan dolar talebine bağlı olarak yüzde 0.4 değer kazandı ve 1.235 dolara çıktı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftaya toparlanma isteğiyle başlayan altının ons fiyatının, ABD'de son dönemde açıklanan verilerin beklentileri karşılayamaması nedeniyle yükseliş eğilimini sürdürdüğünü ifade etti.

Altının ons fiyatında 1.227 dolar seviyesinin kritik destek konumuna geldiğini dile getiren Memiş, yurtiçi piyasalarda ise dolar kurundaki düşüşlerin, altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırladığını kaydetti.

Memiş, bugün yurtiçi piyasaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de gerçekleştireceği görüşmeye odaklandığını belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatının 140.2 lira seviyesinin destek, 141.5 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 dakika önce
    Düğün sezonu açılıyor. Altın alan pişman olmaz.
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