Altın
ALTIN

Altın fiyatları ne kadar oldu? (17 Mayıs 2017)

Yakından takip edilen altın fiyatları, yükselişe geçti. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Mayıs altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum...

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:52:21 Güncelleme: 11:59:40

Birçok vatandaşın, ekonomistlerin ve ticaretle uğraşan kişilerin yakından takip ettiği altın fiyatları, yükselişe geçti. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Mayıs altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Güne yükselişle başlayan gram altın, 142 liranın üzerinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 141,6 liraya seviyesine kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazancıyla 140,7 liradan tamamladı.

Gram altın, dolar/TL'deki değer kazancına paralel bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 1,29 artışla 142,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını 952 liradan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda siyasi risklerin yeniden gündeme gelmesiyle altına talep artarken, altının ons fiyatı 1.244,96 ile yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan gerilemenin altınfiyatlarında yükselişlere neden olmaya devam ettiğini söyledi.

Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya özel bilgileri sızdırma iddiasının yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdiğini ifade etti.

Bugün, Avro Bölgesi enflasyon verisi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 140,60 liranın destek, 142,60 liranın ise direnç konumuna geldiğini bildirdi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan altın fiyatları!
ALTIN

Kuzey Kore - ABD gerilimi altını vurdu!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (04.05.2017)
ALTIN

4 ayın en düşük seviyesi!
Ülkelerin altın rezervleri
ALTIN

İşte ülkelerin altın rezervleri...
Altın fiyatları ne kadar oldu? (02.05.2017)
ALTIN

Altın alacaklar dikkat!
Altının gram fiyatı bir ayın en düşük seviyesinde
ALTIN

Son bir ayın en düşük seviyesinde
Altın fiyatları ne kadar oldu? (26.04.2017)
ALTIN

Altın alacaklar dikkat!
Altın fiyatları ne kadar oldu? (12.05.2017)
ALTIN

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!
Altının gramı güne yükselişle başladı
ALTIN

ALTININ GRAMI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altın fiyatları ne kadar oldu? (08.05.2017)
ALTIN

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! SON 4 AYIN...
Ülkelerin altın rezervleri
ALTIN

İŞTE ÜLKE ÜLKE ALTIN REZERVLERİ...
Nisanda en fazla reel getiri külçe altından
ALTIN

EN ÇOK O KAZANDIRDI
Ahlatcı Metal Rafineri'si Anadolu'nun altın ihtiyacını karşılıyor
ALTIN

TOPRAK GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA ASLINDA...
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme
BİST hisse verileri 15 dk. gecikmeli olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler Foreks tarafından sağlanmaktadır.