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Altın fiyatları ne kadar oldu? (22.05.2017)

Dolar kurundaki yükseliş ve altının ons fiyatındaki artışın etkisiyle perşembe günü 147,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 145,4 liradan tamamladı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:23:39 Güncelleme: 13:31:49 AA

Gram altın, dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla yüzde 0,41 azalışla 143,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını 965 liradan alıcı buluyor.

Geçen hafta ABD'deki siyasi gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar güvenli liman olarak gördüğü altına yönelirken, altının ons fiyatı 1.265 doların üzerini gördü. Bu hafta ABD'de makro verilerin tekrar gündemin ön sıralarına gelmesiyle altına olan talep azalırken, altının ons fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,12 azalışla 1.254 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği günden bu yana kamuoyuna "sorunlu bir kimlik yansıtmış olmasının" piyasalardaki risk algısını tetikleyen unsurların başında geldiğini söyledi.

Memiş, Kuzey Kore ve İran tarafından sert açıklamaların gelmesinin küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artmasına neden olabileceğini, bu durumun yatırımcıları güvenilir liman olarak altına yönlendireceğini ifade etti.

Yurt içinde dolar/TL'den altığı destekle yükselen altının gram fiyatında, 142 liranın destek olduğunu belirten Memiş, 147 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İŞTE ALTIN FİYATLARI

 

 

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