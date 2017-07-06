Dün, yükseliş eğilimindeki dolar/TL'ye paralel 142.4 lira seviyelerini test eden altının gram fiyatı, günü yüzde 1.63 artışla 142.3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel bugün 3.64 sınırına kadar çıkan dolar kurunun etkisiyle 143.3 lirayı gördü. Saat 10.30 itibarıyla altının gram fiyatı yüzde 0.30 artışla 142,7 liradan liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.

İki günlük yükselişin ardından bugüne düşüşle başlaya altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 0,28 azalışla 1.223,8 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2.30'un, dolar endeksinin ise 96.0 seviyesinin üzerinde tutunmasının dolar talebini artırdığını ifade etti.

Memiş, dün yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin 3.60 seviyesinin üzerine çıkmasının, altının gram fiyatını desteklediğini belirterek,"Altının gram fiyatındaki yükselişin devam edebilmesi için 142 lira seviyesinin üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Ancak biz 142 lira direnç seviyesini kırmadan önce 138 lira destek seviyesini test edebileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Küresel piyasalarda doların değerlenmesinin altının ons fiyatındaki yükselişi sınırladığını bildiren Memiş, dün akşam açıklanan ABD Merkez Banksı (Fed) tutanaklarının ardından yatırımcıların bugün, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve ABD'de ISM imalat dışı endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilere odaklandığını söyledi.

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