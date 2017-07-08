Yeni yıla dolar kuruna paralel sert yükselişlerle başlayan altın, ocak ayını yüzde 12.73 değer kazancıyla tamamladı. Ocaktaki yükselişini devam eden aylarda sürdüremeyen altın, Mart 2013'ten bu yana ilk defa 5 ay üst üste değer kaybetti.

Yaşanan siyasi ve jeopolitik riskler ile döviz kurlarındaki sert hareketlerin etkisiyle yılın ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen ve yatırımcılar tarafından fiyatı en çok merak edilen yatırım araçlarından biri olan altın, söz konusu dönemde 130-154 lira bandında hareket etti.

Ocakta yüzde 12.73 değer kazanmasına karşın şubatta yüzde 0.41, martta yüzde 0.30, 154.4 lira ile rekor kırdığı nisanda yüzde 0,83 ve mayısta yüzde 0.63 değer kaybeden altın, haziran ayını yüzde 2.3 düşüşle 140.5 liradan tamamladı.

Altın, 5 ay üst üste değer kaybetmesine karşın ilk yarıda yatırımcısına yüzde 7.7 kazandırdı.

"ALTININ GRAM FİYATINDA 165 LİRA GÜNDEME GELEBİLİR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıla 130 lira seviyesinden başlayan altının, yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında, Borsa İstanbul'dan sonra, yüzde 7.74 artışla ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Memiş, altının gram fiyatının nisanda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ancak ons fiyatı ve dolar/TL'de yaşanan düşüşlerden etkilenerek tekrar 139 liraya gerilediğini söyledi.

Fiziki altın talebinin artmasını altının gram fiyatındaki düşüşlere bağladıklarını ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatındaki yükselişlerde kademeli olarak 150-155 ve 165 lira seviyeleri sürpriz olmayacaktır." dedi.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin fiziki altın talebini artırmasıyla altının ons fiyatının 1.350-1.400 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Altının ons fiyatında 1.200 dolar seviyesinin yatırımcısına çok iyi alım fırsatları verdiğini düşünüyoruz. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımında beklentileri karşılamayabilir. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı tehlikeye girebilir. Bu nedenlerin etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi olumsuz etkilenirken, emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülebilir."

"YILIN İKİNCİ YARISINDA YENİ ZİRVELER GÖRÜLEBİLİR"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da gram altının nisan ayında 154.41 lira en yüksek seviyesine ulaştığını hatırlatarak, "Bakıldığında, gram altında getirinin önemli kısmı 1-12 Ocak'ta oluşmuş. Bunun büyük ağırlığı dolar kurundaki yükseliş, diğeri ise ons altındaki yükselişten geldi." diye konuştu.

Nisan ayından itibaren hem dolar kurunda hem de ons altındaki zayıf seyirlerin, gram altında düşüşü beraberinde getirdiğini ifade eden Turşucu, fiyatların bu şekilde olmasına karşın talep miktarında çok önemli artış kaydedildiğini söyledi.

Fiyatların yüksekliğinin alım gücünü zorlaması bakımından talep tutarında da etkili olduğuna işaret eden Turşucu, yaz aylarında mevsimsel etkilerden ötürü talep miktarında hafif bir artış olduğunu kaydetti.

Turşucu, "Yılın ikinci yarısında gram altında 154 lira zirvesini zorlayan, belki de yeni zirveler yapan bir görünüm oluşabilir. Bunda dolar kurundaki yükseliş ve ons altının yer yer 1.300 dolar seviyesini test etmesinin etkisi olacak." dedi.

Yılın son çeyreğinde dolar kurunda yükseliş beklentilerinin ağırlık kazanan bir durum oluğunu vurgulayan Turşucu, "Bu beklentilere paralel gram altın içeride 154-155 dirençlerini zorlayabilir ve dolar ile onsun fiyatına bağlı olarak da bu seviyeleri geçebilir. Geri çekilmelerde ise şimdilik 139-140 lira seviyeleri alım fırsatı veren seviyeler olarak görünüyor." şeklinde konuştu.

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