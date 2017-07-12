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Altın ne kadar? (12.07.2017)

Altının gram fiyatı, 141 liranın üzerinde yatay bir seyir izliyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 948 liradan satılıyor.

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:41:23 Güncelleme: 10:42:49 AA

Altının gram fiyatı, 141 liranın üzerinde yatay bir seyir izliyor.

Altının gram fiyatı, bugün açılışta en yüksek 141,8 lirayı görmesi sonrasında saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 141,6 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 948 liradan satılıyor. Dün 140,5-142,0 lira arasındaki dar bant içinde hareket eden altının gram fiyatı günü 141,4 liradan tamamlamıştı.

Altının ons fiyatı da uluslararası piyasada 1.218 dolar seviyelerinde sakin bir seyir izliyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yatay seyreden altın fiyatlarının bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın sunumundan sonra hareketlenebileceğini ifade etti. Fed Başkanı Yellen'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacağını hatırlatan Memiş, "Piyasalar Fed'in faiz artırımından çok bilanço küçültmesine ilişkin zamanlamayı merak ediyor. Dün açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri birkaç ay içinde bilanço küçültme sürecine başlanmasının verimli olacağını belirtti." dedi.

Memiş, altının ons fiyatında 1.200 dolar seviyesinin kritik destek konumunda olduğunu, altının gram fiyatında ise 140-142 lira arasındaki sıkışmanın bugün de devam edebileceğini söyledi.

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