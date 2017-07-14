Altın bugün ne kadar? (14.07.2017)

Dün, dolar/TLdeki değer kayıplarına paralel 139.5 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı günü de yüzde 0.3 azalışla 139.6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0.1 artışla 139.7 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşıda çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını da 937 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0.2 düşüşle 1.217,6 dolardan günü tamamlamasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.218,6 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellenın dünkü açıklamalarının ardından haftayı sakin bir seyirde tamamlayabileceğini belirterek, bugün altının ons fiyatının 1.215-1.225 dolar ve gram fiyatının da 139,35-141,25 lira bandında işlem görebileceği öngörüsünde bulundu.

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