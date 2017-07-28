Altın bugün ne kadar? (28.07.2017)

Dün, uluslararası piyasada analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.265 doları test eden altının ons fiyatı, bu seviyelerde tutunamayarak 1.260 doların altında dengelenirken, yurt içinde gram altın fiyatı da 143,2 liradan günü tamamladı.

Altının gram fiyatı, ons altın ve döviz kurlarındaki sakin seyre paralel bugün 143 liranın hemen üzerinde yatay bir seyir izlerken, Kapalıçarşıda çeyrek altın 235 lira, Cumhuriyet altını 958 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, doların küresel piyasalarda değer kaybetmesinin, emtia fiyatlarının yükseleceği düşüncelerini desteklediğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bilanço küçültmesi ve faiz artırımıyla ilgili net bir tarih belirtmemesinin piyasalarda iyimserliğin sürmesine neden olduğunu ifade etti.

Altının ons fiyatındaki geri çekilmenin sınırlı kalabileceğini tahmin eden Memiş, bugün 1.250-1.260 dolar bandının takip edileceğini ifade etti. Memiş, altının gram fiyatında ise 142 lira seviyesinin destek, 145 lira seviyesinin direnç konumuna geldiğine değinerek, bugün yoğun veri akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olabileceğini dile getirdi.

İŞTE ALTIN FİYATLARI

altın alış

altın satış

altın fiyatları

gram altın ne kadar

çeyrek altın bugün ne kadar