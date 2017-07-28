altın
ALTIN

Altında son durum

Sıkışma yaşayan altında yeni tahmin

Mitsubishi Corp'a göre altında bu seviye kırılabilir

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:08:07 Güncelleme: 14:11:31

Altın, yatırımcıların ABD ikinci çeyrek gayri safıla yurt içi hasıla verilerine odaklanmasıyla, dün altı haftadan daha uzun sürenin en yüksek seviyesinden gerileyerek yatay seyretti.

Altında son dönemdeki harekete daha geniş bir perspektiften bakıldığında ise metalin iki trend arasında kaldığı görülüyor.  Ons altın, 10 yıllık dönem göz önünde bulundurulduğunda birleşen iki büyük trend çizgisinin arasında iyice sıkışmış durumda. Altının ons fiyatı 2013’ten bu yana 1.050 dolar ile 1.380 dolar aralığında kaldı. Mitsubishi Corp'un değerlendirmesine göre bu trend 1.450 dolara doğru bir kırılma yaşayabilir. 

Spot altının ons fiyatı hafif değişim göstererek bugün TSİ 14:00 itibariyle 1,260 dolarda bulunurken, haftayı da hafif yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. 

Business HT

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme
BİST hisse verileri 15 dk. gecikmeli olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler Foreks tarafından sağlanmaktadır.