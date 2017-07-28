Altında son durum

Altın, yatırımcıların ABD ikinci çeyrek gayri safıla yurt içi hasıla verilerine odaklanmasıyla, dün altı haftadan daha uzun sürenin en yüksek seviyesinden gerileyerek yatay seyretti.

Altında son dönemdeki harekete daha geniş bir perspektiften bakıldığında ise metalin iki trend arasında kaldığı görülüyor. Ons altın, 10 yıllık dönem göz önünde bulundurulduğunda birleşen iki büyük trend çizgisinin arasında iyice sıkışmış durumda. Altının ons fiyatı 2013’ten bu yana 1.050 dolar ile 1.380 dolar aralığında kaldı. Mitsubishi Corp'un değerlendirmesine göre bu trend 1.450 dolara doğru bir kırılma yaşayabilir.

Spot altının ons fiyatı hafif değişim göstererek bugün TSİ 14:00 itibariyle 1,260 dolarda bulunurken, haftayı da hafif yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Business HT