Altının kilogramı 143 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, 8 işlemde 43 milyon 994 bin 233,23 liralık ve 33 işlemde 68 milyon 821 bin 418,45 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 4 milyon 253 bin 363,06 liralık ve 3 işlemde 411 bin 173,08 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden Ti̇careti̇, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Gram Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İAR Dövi̇z ve Kıymetli̇ Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybetti.