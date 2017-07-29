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Bu hafta en çok altın kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,80, altın yüzde 1,27 ve avro da yüzde 0,68 değer kazandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 09:29:23 Güncelleme: 09:30:38 AA

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 108.605,50, en düşük ise 106.574,90 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,80'lik artışla 107.699,72 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,27 artarak 144,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,26 artışla 963,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 234,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 236,00 liraya çıktı.

Bu hafta avro yüzde 0,68 değer kazanarak 4,1430 liraya yükselirken, ABD doları ise değişim göstermedi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,30, yatırım fonları yüzde 0,27 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile kıymetli maden fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

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