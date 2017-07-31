Altın fiyatları bugün ne kadar? (31.07.2017)

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı 144,2 liraya kadar yükselmesinin ardından günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,55 değer kazancıyla 144 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 143,7 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 lira, Cumhuriyet altını 961 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise haftaya düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1.267,1 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bakasının (Fed) geçen haftaki faiz kararından sonra yükseliş isteğini sürdüren altın fiyatlarında, bu hafta kar satışları görülebileceğini bildirdi.

Memiş, cuma günü ABD'de açıklanan verilerin olumsuz gelmesinin yatırımcılar tarafından negatif algılandığını ve altının ons fiyatının 1.270 doları test ettiğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten Memiş, teknik açıdan ons altında,1.265 doların destek, 1.275 doların ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

İŞTE ALTIN FİYATLARI







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