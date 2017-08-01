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Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın Kapalıçarşı'da 236 liradan satışa sunuluyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 144 liranın hemen altında dengelendi. Çeyrek altın fiyatı bugün Kapalıçarşı'da 236 TL'den satışa sunuluyor

01 Ağustos 2017 Salı, 10:31:19 Güncelleme: 10:33:09 AA

Altın fiyatları dün 144.5 lira ile 7 haftanın en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü yüzde 0.22 azalışla 143.6 lira seviyesinden tamamladı.

Gram altın, bugün saat 10.00 itibarıyla altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki sakin seyre paralel 143.8 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 lira, Cumhuriyet altını 963 liradan satılıyor.

Dün, uluslararası piyasada 1.271 doları test ederek 14 Haziran'dan beri en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.269 dolardan işlem görüyor.


AA Finans Analisti İslam Memiş, dün direnç seviyesine takılan altın fiyatlarının yeni ayın ilk işlem gününe yatay başladığını belirterek, "Yükselişlerin devam etmesi için altının ons fiyatının 1.275 dolar, altının gram fiyatının ise 145 lira seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Hafta boyunca yoğun veri akışının altın fiyatları üzerinde etkili olacağına değinen analistler, bugün yurt içinde Enflasyon Raporu, yurtdışında ise imalat sanayi verilerinin öne çıktığını dile getirdi.

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