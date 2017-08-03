Altın mevduatı 6 ayda yüzde 33 arttı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın hesabı haziran sonunda geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 34 artış göstererek 21 milyar 342 milyon liraya yükseldi. Bu kişilerin altın hesabı 2016'nın haziran sonuna göre ise yüzde 142 artışa işaret etti.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın hesabı geçen yılın haziran ayı itibarıyla 8,8 milyar lira ve geçen yıl sonunda 15,9 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

Yurt dışı yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki altın mevduatı haziran sonunda 518 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın hesabı ise haziran sonunda 1 milyar 245 milyon lira oldu.

ALTIN HESABI BİR YILDA YÜZDE 139 ARTTI

Bankalardaki toplam altın hesabı haziran sonu itibarıyla 23 milyar 125 milyon liraya yükseldi. Aralık 2016'da 17 milyar 445 milyon lira olan altın hesabı, 6 aylık dönemde 5 milyar 680 milyon liralık artışa işaret etti. Geçen yılın haziran sonuna göre ise altın hesabındaki artış 13 milyar 454 milyon oldu.

Altın hesabındaki artış 6 aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 33 ve yüzde 139 olarak kayıtlara geçti.

ALTIN MEVDUATLARININ YARISI ÜÇ İLDE

Türkiye'de, yılın yarısında en fazla altın mevduatına sahip il 7 milyar 678 milyon 370 bin lira ile İstanbul oldu. İstanbul'u, 2 milyar 175 milyon 279 bin lira ile Ankara ve 1 milyar 246 milyon 445 bin lira ile İzmir takip etti. Bu üç ilin toplam altın mevduatının Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 48,7'sini oluşturması dikkati çekti.

Bu dönemde, Bursa 754,8 milyon liralık, Konya 590,6 milyon liralık, Kocaeli 552,2 milyon liralık, Antalya 520,2 milyon liralık ve Adana 363,3 milyon liralık toplam altın mevduatıyla öne çıkan iller arasında yer aldı.

Altın mevduatının en düşük olduğu il ise 11,5 milyon lira ile Ardahan oldu. Bu ili, 12 milyon lira ile Bayburt, 13,4 milyon lira ile Tunceli ve 16,4 milyon lira ile Kilis izledi.

ALTIN MEVDUATI EN FAZLA HAKKARİ'DE ARTTI

Türkiye'de haziran sonu itibarıyla toplam altın mevduatının geçen yıl sonuna kıyasla en fazla arttığı il, yüzde 121,6 ile Hakkari oldu. Hakkari'nin geçen yıl sonunda 16,7 milyon lira düzeyinde bulunan toplam altın mevduatı, haziran sonu itibarıyla 25,9 milyon liraya ulaştı.

Altın mevduatı artışında Hakkari'yi yüzde 103,8'le Siirt, yüzde 93,7 ile Bitlis, yüzde 75,1'le Osmaniye ve yüzde 69,1'le Şırnak takip etti.

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altın mevduatı