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Altının gramı ne kadar? - Altında son durum

Altının kilogramı 144 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı değişim göstermeyerek 144 bin lira oldu.

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:20:01 Güncelleme: 16:22:26 AA

Altın piyasasında, 6 işlemde 8 milyon 677 bin 165,31 liralık ve 51 işlemde 70 milyon 922 bin 348,54 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 1 milyon 602 bin 850 liralık ve 1 işlemde 1 milyon 62 bin 260,66 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kazandı.

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