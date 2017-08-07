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Cuma gününü, yüzde 0,8 azalışla 1.258,9 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.257,6 dolardan işlem görüyor.

Altın bugün ne kadar? (07.08.2017) Altının gram fiyatı 143 liranın altında

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