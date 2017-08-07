altın alış, altın satış, çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar
ALTIN

Altın bugün ne kadar? (07.08.2017)

Altının gram fiyatı 143 liranın altında

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 142,7 liradan alıcı buluyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:21:34 Güncelleme: 10:22:42 AA

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 142,7 liradan işlem görüyor.

Geçen hafta 142,7-144,6 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, cuma gününü yüzde 1,1 azalışla 142,8 lira seviyesinden tamamladı. Gram altın, bugün saat 10.00 itibarıyla altının ons fiyatındaki gerileyişe paralel yüzde 0,2 düşüşle 142,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235 lira, Cumhuriyet altını 957 liradan satılıyor.

Cuma gününü, yüzde 0,8 azalışla 1.258,9 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.257,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü ABD'den açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi sonrası satış baskısı altında kalan altın fiyatlarının yeni haftada yatay açılış yaptığını belirterek, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağı öngörüsünde bulundu.

İŞTE ALTIN FİYATLARI

 

 

  • altın alış
  • altın satış
  • çeyrek altın ne kadar
  • gram altın fiyatı
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme
BİST hisse verileri 15 dk. gecikmeli olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler Foreks tarafından sağlanmaktadır.