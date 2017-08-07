Altın ithalatında tüm zamanların rekoru kırıldı

Temmuz ayında altın ithalatı 62 bin 848 kilogram ile aylık bazda tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul kıymetli madenler piyasası altın ithalat verilerine göre bu rakam önceki yıl aynı dönemde 4 bin 401 kilogram olan altın ithalatının yaklaşık yüzde 1400 üzerinde.

62 bin 848 kilogramlık ithalat, 2008 yılı Ağustos'ta 48 bin 50 kilogram olarak kaydedilen önceki rekoru da yüzde 30,8 aştı.

TARİHİN EN YÜKSEK İTHALATI

Temmuz ayında altın ithalatındaki artış aylık olarak ise yüzde 35,6 oldu. Borsa verilerine göre Haziran ayındaki altın ithalatı 46 bin 340 kilogram olarak gerçekleşmişti.

Ocak-Temmuz döneminde ise rakam 237 bin 590 kilogram ile önceki yılın aynı döneminde ulaşılan 30 bin 615 kilogramın yaklaşık 8 katı.

2016'nın toplamındaki 106 bin 193 kilogramlık ithalat da şimdiden geride kalmış durumda. Yıllık rekor 302 bin 314 kilogram ile 2013'te kaydedilmişti.

ALTIN İTHALATI BORSADAN GEÇİYOR

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar gereği, sstandart işlenmemiş şekilde olan kıymetli madenlerin ithalatı sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası bünyesinde kıymetli maden işlemleri yapmaya yetkili üyeler tarafından yapılabiliyor.

Bu üyeler tarafından ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin 3 iş günü içinde borsaya teslimi ile borsada alım/satım zorunluluğu bulunuyor.

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