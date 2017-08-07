Altında son durum - altının gramı ne kadar?

Altın piyasasında, 12 işlemde 19 milyon 934 bin 178,04 liralık ve 91 işlemde 103 milyon 768 bin 81,01 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 172 bin 527,18 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli̇ Maden, Vakıf Katılım Bankası, Nadi̇r Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybetti

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