altın, altın fiyatları, gram altın
ALTIN

Altında son durum - altının gramı ne kadar?

Altının kilogramı 142 bin 900 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 142 bin 900 liraya geriledi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:07:08 Güncelleme: 17:10:13 AA

Altın piyasasında, 12 işlemde 19 milyon 934 bin 178,04 liralık ve 91 işlemde 103 milyon 768 bin 81,01 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 172 bin 527,18 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli̇ Maden, Vakıf Katılım Bankası, Nadi̇r Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybetti

  • altın
  • altının gram fiyatı
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme
BİST hisse verileri 15 dk. gecikmeli olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler Foreks tarafından sağlanmaktadır.