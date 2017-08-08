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Altının gramı 143 lirada seyrediyor

Altının gram fiyatı yüzde 0,2 artışla 143 liradan alıcı buluyor

08 Ağustos 2017 Salı, 10:48:17 Güncelleme: 10:50:49 AA

Dün 142,5-143,1 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 142,8 lira seviyesinden tamamladı. Gram altın, bugün saat 10.35 itibarıyla altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,2 artışla 143 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 958 liradan satılıyor.

Dün günü yatay seyirle 1.257,9 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 yükselişle 1.260,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftanın ilk işlem gününde sakin seyrini koruyan altın fiyatlarının, bu hafta yatırımcısına alım fırsatı verebileceğini belirterek, "ABD tarafında yaşanan Başkan Donald Trump ve politikalarına ilişkin belirsizlikler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına kadar faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi altın fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir." ifadesini kullandı.

Memiş, ağustos ayı içerisinde altının ons fiyatının 1.280-1.300 dolar bandını test edebileceği öngörüsünde bulunarak, yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunda yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

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