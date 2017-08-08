Altının kilogramı 143 bin 600 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 11 işlemde 31 milyon 99 bin 341.62 liralık ve 60 işlemde 77 milyon 294 bin 652.23 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 63 bin 700.66 liralık ve 2 işlemde 275 bin 259.84 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler şeklined sıralandı.



BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0.23 değer kazandı.

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