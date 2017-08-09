Altının gramı 144 liranın üzerine çıktı

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AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının ABD'den açıklanan verilerin etkisinde kalarak düşüş eğilimini sürdürdüğünü ancak dün ABD-Kuzey Kore gerginliğinden dolayı tekrar yükseliş trendine girdiğini belirtti.

Dün günü yüzde 0.2 artışla 1.260,8 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0.6 yükselişle 1.268,5 dolardan işlem görüyor.

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