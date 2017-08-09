Altının gram fiyatı
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Altının gramı 2 ayın en yükseğinde

Altının gram fiyatı, ABD ve Kuzey Kore yönetimlerinin yaptıkları sert açıklamaların ardından 145 lirayı aştı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:34:47 Güncelleme: 16:36:34 AA

Dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0.3 artışla 143.2 lira seviyesinden tamamlayan gram altın, bugün 145.3 liraya çıkarak 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gram altın, saat 15.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1.3 artışla 145.2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını 975 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.276 dolarla 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 1 yükselişle 1.274,3 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dün ABD-Kuzey Kore gerginliğinden dolayı yükseliş trendine giren altın fiyatlarının, taraflardan gelen sert açıklamaların devam etmesi ile bugüne de taşındığını belirterek, teknik açıdan kısa vadeli direnç seviyelerinin kırıldığını ifade etti.

ABD ve Kuzey Kore tarafından gelecek haber ve açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, altının ons fiyatında 1.275 dolar direncinin üzerinde kapanış yapılması durumunda alımların güçleneceğini ve 1.296 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

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