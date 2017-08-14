Altının kilogramı 145 bin 300 liraya geriledi! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın piyasasında, 10 işlemde 4 milyon 578 bin 655.43 liralık ve 19 işlemde 48 milyon 646 bin 79.85 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 692 bin 845.40 liralık ve 3 işlemde 740 bin 110,18 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery International Kıy. Mad., Troy Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0.47 değer kaybetti.

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