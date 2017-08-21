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Altının gramı 145 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı küresel piyasalarda artan risk algısına paralel yükselişe geçerek 145 liranın üzerinde işlem görüyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:29:29 Güncelleme: 11:30:49 AA

Cuma günü 147.3 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı bu seviyelerden gelen kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0.45 azalışla 145.3 liradan tamamladı.

Küresel piyasalarda artan risk algısı nedeniyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0.39 artışla 145.8 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını 976 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü 9 ay aradan sonra ilk defa 1.300 doların üzerine yükselmesinin haftayı yüzde 0.28 azalışla 1.284,49 dolardan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0.25 artışla 1.287,76 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda cuma günü artan risk algısının etkisiyle altının ons fiyatının cuma günü 1.300 dolar seviyesinin üzerini gördüğünü anımsatarak, risk alma iştahının azalmasının yatırımcıları güvenilir liman olan altına yönlendirdiğini söyledi.

Altının ons fiyatının 1.280 doların üzerinde kalmaya devam etmesi halinde 1.300 dolar seviyesinin üzerine tekrar yükselebileceğini ifade eden Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde toparlanma yaşanması durumunda altının ons fiyatının 1.260 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini dile getirdi.

Memiş, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının gram fiyatında 144 liranın destek, 146.50 liranın ise direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

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