Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 25

Altın piyasasında, 11 işlemde 38 milyon 25 bin 581,45 liralık ve 39 işlemde 35 milyon 817 bin 3,12 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 10 işlemde 18 milyon 993 bin 413,86 liralık ve 1 işlemde 54,88 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Troy Kıymetli̇ Maden, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad. ve Türkiye Halk Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybetti.

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