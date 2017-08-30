Altının onsu 1.300 doların üzerinde

Dün Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşen balistik füze denemesinin ardından 1.326,04 dolara kadar yükselerek yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, günü 1309.40 dolardan tamamladı.



Altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.313,51 dolara kadar yükseldi. Daha sonra 1.310 seviyesinin altında dengelenen altının onsu saat 10.30 itibarıyla 1307,68 dolardan işlem görüyor.



Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel 147 lira sınırına kadar yükselen altının gram fiyatı ise bugün 145 lira seviyelerinde seyrediyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238 lira, Cumhuriyet altını 971 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, Kuzey Kore'nin Japonya'nın üzerinden geçirdiği füze denemesinden sonra jeopolitik risk algısının arttığını ve altının ons fiyatının dün 1.326 dolar seviyesine kadar çıkarak yılın en yükseğini test ettiğini belirtti.



Altının ons fiyatının dün 1.310-1.326 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdiğini dile getiren Memiş, "Altının ons fiyatı 1.305 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse, yükselişler 1.340 dolar seviyesine kadar devam edebilir" ifadelerini kullandı.



Memiş, altının gram fiyatında da 144 lira seviyesini destek, 150 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip edileceğini kaydetti.

altının ons fiyatı

çeyrek altın fiyatı

gram altın fiyatı

altın fiyatları