Çeyrek altın 239 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 145.30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 145.50 liradan, 957 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 973 liradan, 132,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 136.50 liradan satışa sunuluyor.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, 936 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 954 liradan, 468 liradan alınan Yarım Ziynet 478 liradan, 234 liradan alınan Çeyrek Ziynet 239 liradan satılıyor.
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