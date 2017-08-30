çeyrek altın, gram altın
ALTIN

Çeyrek altın 239 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145.50 lira oldu

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:08:29 Güncelleme: 14:11:08 İHA

İstanbul Kapalıçarşı'da 145.30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 145.50 liradan, 957 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 973 liradan, 132,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 136.50 liradan satışa sunuluyor.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, 936 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 954 liradan, 468 liradan alınan Yarım Ziynet 478 liradan, 234 liradan alınan Çeyrek Ziynet 239 liradan satılıyor.

  • çeyrek altın ne kadar oldu
  • kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları
  • çeyrek altın kaç TL
  • altın fiyatları
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme
BİST hisse verileri 15 dk. gecikmeli olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup,tekrar yayınlanamaz. Veriler Foreks tarafından sağlanmaktadır.