Altın fiyatlarında son durum

Güne yatay bir başlangıç yapan gram altın, en yüksek 145,4 lirayı görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla 145,1 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşıda çeyrek altın 238 lira, Cumhuriyet altını 971 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ederek önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.307 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Kuzey Kore tedirginliğiyle salı günü yılın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatının, 1.300-1.310 dolar bandında sakinleştiğini kaydetti. Altının ons fiyatında 1.305 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağının takip edilmesi gerektiğini ifade eden Memiş, bugün Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle Kapalıçarşı piyasasının öğlene kadar açık olacağını hatırlattı.

Memiş, altının gram fiyatının 144,50-145,50 lira bandında işlem görebileceğini dile getirerek, uluslararası piyasalarda öğleden sonra ve yarın ABDde açıklanacak önemli verilerin izleneceğini ifade etti.

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