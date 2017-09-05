altın fiyatlarında son durum

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Memiş, yurt içinde bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerinin piyasaların yönü için belirleyici olacağına değinerek, "Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları piyasalarda risk algısını artırdı. Özellikle bu hafta ABD-Kuzey Kore gerilimini ve açıklanacak verileri takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini devam ettirerek önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.335,4 dolardan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı 148 lira ile 24 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 147,6 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını 987 liradan satılıyor

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