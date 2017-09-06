Altın ne kadar oldu?

Altın piyasasında, 10 işlemde 9 milyon 214 bin 975,16 liralık ve 31 işlemde 36 milyon 845 bin 624,48 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 6 bin 936,84 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazandı.

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