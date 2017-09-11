Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Cuma günü 148,8 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 147,7 liradan tamamladı.
Gram altın, yurt içinde 2'nci çeyrek büyüme verisinin beklentilere yakın yüzde 5,1 olarak açıklanmasının ardından düşüşe geçen dolar/TL'nin etkisiyle değer kaybetti. Altının gram fiyatı saat 11.05 itibarıyla yüzde 1,08 azalarak 146,2'den işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını da 978 liradan satılıyor.
Geçen hafta, 16 Ağustos 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı ise bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 1.337,35 dolardan alıcı buluyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasalarda Kuzey Kore'ye ilişkin gerilimin azalmasıyla altın fiyatlarının, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladığını ifade etti.
Memiş, kar realizasyonları beklentisinin düşüşlerde etkili olduğunu belirterek, "Bu hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde toparlanma isteği görebiliriz. Doların küresel piyasalarda değer kazanması altın fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilir." dedi.
Yurt içi piyasalarda dolar/TL'deki sert düşüşlerin altının gram fiyatını baskılamaya devam edeceğini kaydeden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 145 lira seviyesinin destek, 148 liranın ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.
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