İşte yabancı yatırımcıların 2016 karnesi!

Piyasalar 2016 yılına veda etmeye hazırlanıyor. Tüm yıl boyu yaşananlara bakıldığında 2016, piyasaların çok da hatırlamak istemeyeceği bir yıl olarak tarihe geçecek.

2016 yılına, Kasım ayında düşürülen Rus savaş uçağının yarattığı bir ortamda giren Türkiye ilk etkileri turizm gelirleri ve tarım ürünleri ihracat rakamları üzerinde hissetmişti.

15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe girişimi, terör saldırıları, Türkiye'nin "yatırım yapılabilir" kredi notunu kaybettiği not indirimleri, ABD'deki başkanlık yarışını piyasaların beklenmediği bir şekilde Donald Trump'ın kazanması, İngiltere'de yapılan referandumdan Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çıkması (Brexit), Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasına yönelik tavsiye kararı alması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son toplantısında faiz artırım kararı alması ve Suriye'de artan tansiyon...

DOLAR REKOR KIRDI, BORSA DALGALANDI

Tüm bu olumsuz gelişmelerin yaşandığı bir yılda piyasalar da oldukça hareketli bir seyir izledi. Yıla 2.9160 TL seviyelerinden başlayan dolar, Aralık ayı başında 3.60 TL sınırına kadar çıkarak tarihi zirvesini gördü. Dolar yılın son günlerinde ise 3.51-52 TL seviyelerinden işlem gördü.

Geçen yılı 71.726 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 70.426 puan ile yılın en düşük seviyesine indi. Bu seviyeden yükselişe geçen Borsa İstanbul, yılın son işlem günlerinde 76.500 puanın üzerinde buluyor.

Doların, Türk Lirası karşısında yüzde 20 değer kazandığı, Borsa İstanbul'un ise yüzde7 yükseldiği bir yılda yabancı yatırımcılar 2016 yılını Türkiye'de nasıl bir tablo ile kapatıyor?

Yaşanan onca olumsuzluklara rağmen yabancı yatırımcılar, 2016 yılında Türkiye'de hem hisse senedi hem de Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında net alıcı oldu.

YABANCI YATIRIMCI SAKİN!

2015 yılında hisse senedinde 2.4 milyar dolar, DİBS'te ise 9.4 milyar dolarlık net satış yapan yabancılar; bu yıl 785 milyon doları hisse, 588 milyon doları da DİBS olmak üzere toplamda 1 milyar 373 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdi.

Olumsuz gelişmelerin yoğunlaştığı Temmuz ayından itibaren yabancıların hareketlerine bakıldığında, hisse senedinde sadece 149 milyon dolarlık net satış yapan yabancıların, DİBS'te 2.6 milyar dolarlık net satıcı oldukları görülüyor.

Son 12 yılda ise yabancılar; 26 milyar 847 milyon doları hisse senedi, 42 milyar 676 milyon doları DİBS olmak üzere toplamda 69 milyar 523 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.