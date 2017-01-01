BORSA
2016'da en fazla artan borsalar
01 Ocak 2017 Pazar, 11:11:06
| Güncelleme: 12:16:06
Dünyanın önde gelen 60 borsasının piyasa değeri 2016’da 2.8 trilyon dolar artarak 68.4 trilyon dolara yükseldi. Dünya piyasaları yeni yıla ise ABD’deki seçim sonrası başlayan ‘Trump Rallisi’ ile giriyor. Giderek hız kesen rallinin ne kadar devam edeceğini ise yine bizzat Trump’ın merakla beklenen ekonomi politikaları belirleyecek HTGAZETE/MAHMUT SANCAK
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İşte 2016 yılında en fazla artan borsalar...
Danimarka
Piyasa değeri: 272.771 milyon dolar
Endeks kapanış: 883
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -21.0
Endeks yıllık değ.(%): -12.9
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Portekiz
Piyasa değeri: 54.517 milyon dolar
Endeks kapanış: 4.679
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -0.8
Endeks yıllık değ.(%): -12.4
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Çin
Piyasa değeri: 3.637.820 milyon dolar
Endeks kapanış: 9.974
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -14.5
Endeks yıllık değ.(%): -12.3
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İtalya
Piyasa değeri: 445.166 milyon dolar
Endeks kapanış: 19.234
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -9.7
Endeks yıllık değ.(%): -10.0
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Sri Lanka
Piyasa değeri: 16.685 milyon dolar
Endeks kapanış: 6.228
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -11.8
Endeks yıllık değ.(%): -9.7
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İsviçre
Piyasa değeri: 1.024.290 milyon dolar
Endeks kapanış: 8.219
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -9.0
Endeks yıllık değ.(%): -6.8
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İrlanda
Piyasa değeri: 122.982 milyon dolar
Endeks kapanış: 6.517
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -4.3
Endeks yıllık değ.(%): -4.0
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Çek Cumhuriyeti
Piyasa değeri: 39.554 milyon dolar
Endeks kapanış: 921
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -2.6
Endeks yıllık değ.(%): -4.0
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İsrail
Piyasa değeri: 143.774 milyon dolar
Endeks kapanış: 1.282
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -21.8
Endeks yıllık değ.(%): -3.7
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Malezya
Piyasa değeri: 222.983 milyon dolar
Endeks kapanış: 1.641
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -5.5
Endeks yıllık değ.(%): -3.0
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Belçika
Piyasa değeri: 414.598 milyon dolar
Endeks kapanış: 3.606
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 8.0
Endeks yıllık değ.(%):-2.5
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İspanya
Piyasa değeri: 608.428 milyon dolar
Endeks kapanış: 9.352
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -0.5
Endeks yıllık değ.(%): -2.3
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Japonya
Piyasa değeri: 4.871.330 milyon dolar
Endeks kapanış: 19.114
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 0.2
Endeks yıllık değ.(%): -1.9
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Filipinler
Piyasa değeri: 164.764 milyon dolar
Endeks kapanış: 6.840
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -4.7
Endeks yıllık değ.(%): -1.6
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Güney Afrika
Piyasa değeri: 752.423 milyon dolar
Endeks kapanış: 50.653
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 9.3
Endeks yıllık değ.(%): -0.1
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Vietnam
Piyasa değeri: 65.499 milyon dolar
Endeks kapanış: 664
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 27.7
Endeks yıllık değ.(%): 0.0
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Katar
Piyasa değeri: 133.175 milyon dolar
Endeks kapanış: 10.436
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 4.0
Endeks yıllık değ.(%): 0.1
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Bahreyn
Piyasa değeri: 18.872 milyon dolar
Endeks kapanış: 1.220
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 1.4
Endeks yıllık değ.(%): 0.4
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Hong Kong
Piyasa değeri: 1.776.648 milyon dolar
Endeks kapanış: 22.000
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 1.7
Endeks yıllık değ.(%): 0.4
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Yunanistan
Piyasa değeri: 41.836 milyon dolar
Endeks kapanış: 643
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -7.2
Endeks yıllık değ.(%): 1.9
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Hindistan
Piyasa değeri: 1.428.889 milyon dolar
Endeks kapanış: 26.626
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 2.1
Endeks yıllık değ.(%): 3.8
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Suudi Arabistan
Piyasa değeri: 449.456 milyon dolar
Endeks kapanış: 7.210
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 7.3
Endeks yıllık değ.(%): 4.3
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Fransa
Piyasa değeri: 1.409.945 milyon dolar
Endeks kapanış: 4.862
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 4.4
Endeks yıllık değ.(%): 4.6
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İsveç
Piyasa değeri: 541.474 milyon dolar
Endeks kapanış: 1.517
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -3.8
Endeks yıllık değ.(%): 4.9
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Birleşik Arap Emirlikleri
Piyasa değeri: 120.575 milyon dolar
Endeks kapanış: 4.546
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 7.8
Endeks yıllık değ.(%): 5.6
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Almanya
Piyasa değeri: 1.148.744 milyon dolar
Endeks kapanış: 11.481
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -0.3
Endeks yıllık değ.(%): 6.7
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Meksika
Piyasa değeri: 252.734 milyon dolar
Endeks kapanış: 45.642
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -11.3
Endeks yıllık değ.(%): 6.8
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Avustralya
Piyasa değeri: 1.254.887 milyon dolar
Endeks kapanış: 5.719
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 8.1
Endeks yıllık değ.(%): 7.0
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ABD (Nasdaq)
Piyasa değeri: 8.677.464 milyon dolar
Endeks kapanış: 5.383
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 7.3
Endeks yıllık değ.(%): 8.5
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Türkiye
Piyasa değeri: 141.322 milyon dolar
Endeks kapanış: 78.138
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -9.4
Endeks yıllık değ.(%): 8.6
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Yeni Zelanda
Piyasa değeri: 210.998 milyon dolar
Endeks kapanış: 6.881
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 3.4
Endeks yıllık değ.(%): 8.8
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Hollanda
Piyasa değeri: 589.219 milyon dolar
Endeks kapanış: 483
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 11.5
Endeks yıllık değ.(%): 9.3
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Finlandiya
Piyasa değeri: 234.171 milyon dolar
Endeks kapanış: 3.680
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 2.9
Endeks yıllık değ.(%): 9.5
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Avusturya
Piyasa değeri: 73.083 milyon dolar
Endeks kapanış: 2.618
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 6.5
Endeks yıllık değ.(%): 10.0
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ABD (S&P 500)
Piyasa değeri: 20.333.068 milyon dolar
Endeks kapanış: 2.238
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 7.9
Endeks yıllık değ.(%): 10.0
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Ukrayna
Piyasa değeri: 1.015 milyon dolar
Endeks kapanış: 265
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -47.7
Endeks yıllık değ.(%): 10.2
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Tayvan
Piyasa değeri: 829.787 milyon dolar
Endeks kapanış: 9.253
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 12.1
Endeks yıllık değ.(%): 11.0
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Polonya
Piyasa değeri: 260.902 milyon dolar
Endeks kapanış: 51.754
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -3.4
Endeks yıllık değ.(%): 11.5
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Birleşik Arap Emirlikleri
Piyasa değeri: 82.484 milyon dolar
Endeks kapanış: 3.530
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 10.2
Endeks yıllık değ.(%): 12.1
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Şili
Piyasa değeri: 154.988 milyon dolar
Endeks kapanış: 4.151
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 14.3
Endeks yıllık değ.(%): 12.2
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ABD (Dow Jones)
Piyasa değeri: 5.756.491 milyon dolar
Endeks kapanış: 19.762
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 7.7
Endeks yıllık değ.(%): 13.7
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İngiltere
Piyasa değeri: 2.355.747 milyon dolar
Endeks kapanış: 7.142
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -8.6
Endeks yıllık değ.(%): 14.4
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Litvanya
Piyasa değeri: 1.800 milyon dolar
Endeks kapanış: 558
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -1.3
Endeks yıllık değ.(%): 15.0
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Endonezya
Piyasa değeri: 422.150 milyon dolar
Endeks kapanış: 5.296
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 34.4
Endeks yıllık değ.(%): 15.3
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Kolombiya
Piyasa değeri: 58.379 milyon dolar
Endeks kapanış: 10.106
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -12.4
Endeks yıllık değ.(%): 18.2
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Hırvatistan
Piyasa değeri: 7.880 milyon dolar
Endeks kapanış: 1.994
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -25.2
Endeks yıllık değ.(%): 18.3
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Kanada
Piyasa değeri: 1.679.154 milyon dolar
Endeks kapanış: 15.287
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 26.5
Endeks yıllık değ.(%): 18.5
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Estonya
Piyasa değeri: 2.396 milyon dolar
Endeks kapanış: 1.075
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 17.1
Endeks yıllık değ.(%): 19.5
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Tayland
Piyasa değeri: 416.293 milyon dolar
Endeks kapanış: 1.542
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 23.5
Endeks yıllık değ.(%): 19.8
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Letonya
Piyasa değeri: 639 milyon dolar
Endeks kapanış: 733
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -1.1
Endeks yıllık değ.(%): 23.5
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Fas
Piyasa değeri: 57.026 milyon dolar
Endeks kapanış: 11.644
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 25.0
Endeks yıllık değ.(%): 29.4
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Macaristan
Piyasa değeri: 22.018 milyon dolar
Endeks kapanış: 32.003
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 27.5
Endeks yıllık değ.(%): 33.4
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Brezilya
Piyasa değeri: 578.401 milyon dolar
Endeks kapanış: 60.227
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 59.7
Endeks yıllık değ.(%): 38.8
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Arjantin
Piyasa değeri: 95.417 milyon dolar
Endeks kapanış: 16.917
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 69.3
Endeks yıllık değ.(%): 44.9
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Pakistan
Piyasa değeri: 82.733 milyon dolar
Endeks kapanış: 47.806
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 48.7
Endeks yıllık değ.(%): 45.6
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Rusya
Piyasa değeri: 551.468 milyon dolar
Endeks kapanış: 1.152
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 56.1
Endeks yıllık değ.(%): 51.7
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Kazakistan
Piyasa değeri: 10.178 milyon dolar
Endeks kapanış: 1.357
Piyasa değeri yıllık değ.(%): 45.0
Endeks yıllık değ.(%): 58.1
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Mısır
Piyasa değeri: 18.326 milyon dolar
Endeks kapanış: 12.344
Piyasa değeri yıllık değ.(%): -27.8
Endeks yıllık değ.(%): 76.2