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2016'da en fazla artan borsalar

01 Ocak 2017 Pazar, 11:11:06

Dünyanın önde gelen 60 borsasının piyasa değeri 2016’da 2.8 trilyon dolar artarak 68.4 trilyon dolara yükseldi. Dünya piyasaları yeni yıla ise ABD’deki seçim sonrası başlayan ‘Trump Rallisi’ ile giriyor. Giderek hız kesen rallinin ne kadar devam edeceğini ise yine bizzat Trump’ın merakla beklenen ekonomi politikaları belirleyecek HTGAZETE/MAHMUT SANCAK

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    İşte 2016 yılında en fazla artan borsalar...

    Danimarka

    Piyasa değeri: 272.771 milyon dolar

    Endeks kapanış: 883

    Piyasa değeri yıllık değ.(%): -21.0

    Endeks yıllık değ.(%): -12.9

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    Portekiz

    Piyasa değeri: 54.517 milyon dolar

    Endeks kapanış: 4.679

    Piyasa değeri yıllık değ.(%): -0.8

    Endeks yıllık değ.(%): -12.4

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    Çin

    Piyasa değeri: 3.637.820 milyon dolar

    Endeks kapanış: 9.974

    Piyasa değeri yıllık değ.(%): -14.5

    Endeks yıllık değ.(%): -12.3

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